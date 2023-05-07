Arap Birliği, Esad yönetimindeki Suriye'nin geri dönüşü için anlaştı Yoğun diplomatik çabalar sonrası alınan kararı, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü es-Sahaf duyurdu.

AA

Mısır'ın başkenti Kahire, Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantıda alınan kararı, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf açıkladı.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, Esad yönetiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünde anlaştılar

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, es-Sahaf, "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

Arap Birliği ve Mısır tarafından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Arap ülkelerinde son dönemde Esad'ın Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

Şam ile yoğun görüşmeler

Suriye'deki Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Suriye için temaslar sıklaştı

Toplantıda Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esad'ın Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Mültecilerin dönüşü öncelikli mesele

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esad yönetiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.