İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye'de Esad ile görüştü Şam'da Esad ile bir araya gelen Reisi, Suriye ile bağları güçlendireceklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı'nın iki günlük ziyareti sırasında bazı anlaşmalara imzalar atılacak.

Play AA & Ensonhaber İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'ye resmi ziyaret düzenledi. Reisi, başkent Şam'daki havaalanı çıkışında Suriyeliler tarafından bayraklarla karşılandı. Reisi ile Esad bir arada Temasları kapsamında Reisi, Suriye lideri Esad ile bir araya geldi. İkili, kameralara poz verdi. Reisi'nin ziyareti, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den bu yana söz konusu ülkeye İran'dan bir devlet başkanının ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti. "Suriye'yle bağları güçlendireceğiz" İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Tahran ve Suudi Arabistan'ın yıllarca süren gerilimden sonra Esad ile bağlarını yeniden kurmaya başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Ziyareti öncesi konuşan Reisi, seyahatinin "Suriye ve diğer müttefiklerle bağları güçlendirip geliştireceğini" söyledi. Anlaşmalar imzalanacak Suriye'de rejime bağlı medya, iki günlük ziyarette "bir dizi anlaşma" imzalanacağını duyurdu. Tahran, Esad hükümetine halihazırda kredi limitleri sağladı, ülkenin telekomünikasyon ve madencilik sektörlerine dahil oldu. Gözden Kaçmasın Suudi Arabistan ile İran ticarete başladı Haberin Detayları Ürdün'de Suriye zirvesi: Dört ülke, Esad yönetimiyle görüşecek Haberin Detayları