İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'ye resmi ziyaret düzenledi.
Reisi, başkent Şam'daki havaalanı çıkışında Suriyeliler tarafından bayraklarla karşılandı.
Reisi ile Esad bir arada
Temasları kapsamında Reisi, Suriye lideri Esad ile bir araya geldi. İkili, kameralara poz verdi.
Reisi'nin ziyareti, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den bu yana söz konusu ülkeye İran'dan bir devlet başkanının ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.
"Suriye'yle bağları güçlendireceğiz"
İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, Tahran ve Suudi Arabistan'ın yıllarca süren gerilimden sonra Esad ile bağlarını yeniden kurmaya başladığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Ziyareti öncesi konuşan Reisi, seyahatinin "Suriye ve diğer müttefiklerle bağları güçlendirip geliştireceğini" söyledi.
Anlaşmalar imzalanacak
Suriye'de rejime bağlı medya, iki günlük ziyarette "bir dizi anlaşma" imzalanacağını duyurdu.
Tahran, Esad hükümetine halihazırda kredi limitleri sağladı, ülkenin telekomünikasyon ve madencilik sektörlerine dahil oldu.