Almanya: Gazze'deki insani ara uzatılmalı Berlin'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insanlara acil ihtiyaç malzemelerinin gönderilebilmesi için bombardımana verilen aranın uzatılması istendi.

AA & Ensonhaber

İsrail destekçisi Almanya, Gazze'de öldürülen sivillere yönelik saldırılara çanak tutmakla suçlanıyor.

Başbakan Olaf Scholz, Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı çağrıda, Tel Aviv'e destek vermeleri gerektiğini söylemişti.

"İsrail, kendisini savunuyor." diyen Scholz, diğer taraftan Gazze'deki insanlara destek verilmesi için çaba sarf edeceklerini belirtmişti.

Berlin'den gelen son açıklamada, Gazze'deki "insani ara"nın daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla bir kez daha uzatılması çağrısında bulunuldu.

"İnsani ara mümkün olduğu kadar uzun sürmeli"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bizim görüşümüze göre, Gazze'deki insanlara acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilmemiz için insani aranın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi gerekiyor.

18 milyon euro artıracaklar

Fischer ayrıca Gazze'deki durum nedeniyle insani yardım miktarını 18 milyon euro artıracaklarını duyurdu.

Amacın Gazze'deki sivillere su, gıda, ilaç ve giyim gibi temel malzemeleri sağlamak olduğunu aktaran Fischer, Almanya'nın bu yıl Filistin topraklarına yaptığı toplam insani yardımın 179 milyon euroya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Baerbock "felaket" dedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Gazze'deki yüz binlerce masum insanın içinde bulunduğu insani durumu "felaket" olarak nitelemişti.

"Gazze'deki yüz binlerce masum insanın içinde bulunduğu insani durum felaket boyutundadır." diyen Baerbock, şu ifadeleri kullanmıştı: