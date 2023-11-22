Almanya'da Başbakan Scholz liderliğindeki koalisyona destek azalıyor Alman vatandaşlarının az bir bölümü, mevcut koalisyon hükümetinin devam etmesini istiyor. Bu durum, "Güven felaketi" şeklinde tanımlandı.

AA & Ensonhaber

Almanya'da koalisyon hükümetinin son durumunu özetleyen bir ankete imza atıldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) üzerinde uzlaştığı koalisyon hükümeti, 2021'den bu yana ülkeyi yönetiyor.

Bild gazetesi için yapılan bir ankete göre, koalisyonu oluşturan partilerin renklerinden hareketle ifade edilen "trafik ışığı" koalisyonuna destek eriyor.

Hükümetin devam etmesi istenmiyor

Yalnızca her 5 kişiden 1'inin SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan hükümetin devamından yana olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık yüzde 38'lik kesim, erken seçim yapılmasını istiyor.

FDP seçmenleri arasında yalnızca yüzde 28,5, hükümetin devamından yana. Yeşiller için bu oran yüzde 60,5, Şansölye Scholz'un partisi SPD için ise yüzde 40'ın biraz altında.

"Güven felaketi"

Haberde bu durumdan, "Şansölye Scholz, Lindner ve Habeck için bir güven felaketi!" şeklinde bahsedildi.

Ankete katılanlar için trafik ışığı alternatifi, CDU/CSU ve SPD'den oluşan bir federal hükümet şeklinde tanımlandı. Yüzde 15, bu fikre sıcak baktı.

Oy oranları eridi

17-20 Kasım tarihlerindeki ankete göre CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 24'ten yüzde 30 ulaştı. SPD ve Yeşiller sırasıyla yüzde 25'ten yüzde 16,5'a ve yüzde 14'ten yüzde 13'e geriledi. FDP ise yüzde 11'den yüzde 5,5'a düştü.

Yapılan yorumda, "Trafik ışığının çoğunluk şansı yok. Erken seçim daha popüler." denildi.

"Üst üste gelen tokatlar"

Ankette, Almanya'da yaşanan bütçe krizine de değinildi. Haberde, "Koalisyon, üst üste gelen tokatlara dayanmak zorunda." denildi.

Almanya'da bütçe krizi

Almanya Anayasa Mahkemesi'nin borç frenine ilişkin kararının ardından Alman koalisyon hükümetinin bütçe krizi giderek daha dramatik hale geliyor.

Almanya Maliye Bakanlığı'nda bütçeden sorumlu müsteşar Werner Gatzer tarafından tüm bakanlıklarına gönderilen mektupta, tüm federal bütçedeki gelecekteki harcama taahhütlerinin geçici olarak dondurulduğu belirtildi.

Başlangıçta sadece İklim ve Dönüşüm Fonu için geçerli olan bütçe dondurma uygulamasının, federal bütçenin büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde genişletildiği aktarılan mektupta, bakanlıkların ve kurumların mevcut yükümlülüklerinin yerine getirilmeye devam edileceği ancak yeni yükümlülüklere girilemeyeceği kaydedildi.

60 milyar euro

Alman hükümeti, 2021'deki bütçe değişikliğiyle koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik 60 milyar euro tutarındaki kullanılmayan krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu'na (KTF) aktarmaya karar vermişti.

Mahkemenin kararında, ilk olarak borç tavanının, koronavirüs krizinde de olduğu gibi ancak acil bir durum olması durumunda aşılabileceği, buna karşın fonların iklim fonuna aktarılmasının bu koşulları karşılamadığı belirtilmişti.