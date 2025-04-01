Almanya, 'Karabağ' paylaşımı sonrası Azerbaycan'dan özür diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, Karabağ'daki eski işgal rejiminin 'bayrağını' kullanması nedeniyle Almanya'nın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Almanya'dan özür dilemesi istendi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Dörte Dinger, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ermenistan ziyareti öncesinde Instagram hesabındaki paylaşımında, daha önce Karabağ'ı işgal eden sözde Ermeni yönetiminin 'bayrağını' kullanması nedeniyle Azerbaycan'dan özür diledi.

"BU HATANIN YAPILMASINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Dinger, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e mektup gönderdi.

Söz konusu paylaşımın Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sosyal medya hesabında kısa bir süreliğine yayınlandığını ve hatanın fark edilmesinin ardından hemen silindiğini belirten Dinger, mektubunda şu sözleri kullandı:

Bu yazı, teknik bir hata nedeniyle yayınlanmış olup, Almanya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilinen tutumuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir hatanın yapılmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Paylaşımımın Azerbaycan'daki bazı kişilerde yarattığı yanlış izlenimden dolayı içtenlikle özür dilerim.