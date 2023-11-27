Almanya: Rehinelerin serbest bırakılabilmesi için duraklama uzatılmalı Dışişleri Bakanı Baerbock, "İsrailliler, ancak Filistinliler güvenlik içinde yaşarsa güvenlik içinde yaşayabilirler" dedi. Baerbock, rehinelerin serbest bırakılması için duraklamanın önemli olduğunu anlattı.

AA & Ensonhaber

Almanya, Gazze'ye İsrail ordusunun saldırılarındaki insani aranın uzatılmasını destekliyor.

Açıklamayı, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'nu sözcüsü Kathrin Deschauer yaptı.

Deschauer, Baerbock'un mevcut duraklamayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Mümkün olduğu kadar uzun sürmeli"

Alman sözcü, rehinelerin serbest bırakılabilmesi ve Gazze'ye insani yardım gönderilebilmesi için duraklamanın "mümkün olduğu kadar uzun" sürmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Baerbock, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden üst düzey diplomatlarla birlikte, çatışmalardaki hassas aranın günün ilerleyen saatlerinde sona ereceği Gazze'deki durumu ele almak üzere İspanya'da bulunuyor.

'İsrail'in güvenliği Filistin'in güvenliğine bağlı' yorumu

Alman bakan, Barselona'daki toplantının başında şöyle konuştu:

Şu anda yapmaya çalıştığımız, birbirimizin acısını görmek. Çünkü ancak başkalarının acıları dindirilirse, sizin acılarınız da son bulur.



İsrailliler, ancak Filistinliler güvenlik içinde yaşarsa güvenlik içinde yaşayabilirler.

Ateşkes anlaşması

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara Katar'ın aracılık ettiği aranın başlangıçta dört gün sürmesi planlanıyordu.

Cuma sabahı devreye giren anlaşma, 10 güne kadar uzatılabilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi uzatmaya istekli olduklarının sinyalini verdi.

Hamas'ın da rehineler karşılığında İsrail'den daha fazla Filistinli mahkum almak için uzatmadan yana olduğu kaydedildi.