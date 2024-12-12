Almanya Savunma Bakanı: Türkiye, Suriye'de önemli bir aktör haline geldi

AA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Irak'ı ziyaret etti.

Diplomasi görüşmeleri kapsamında Erbil’e giden Pistorius, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

Alman Bakan, görüşme sonrası Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak’a destek verdiklerini hatırlatan Pistorius, Irak ve IKBY’ye DEAŞ ile mücadelede destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLDU"

Pistorius, Suriye’deki gelişmelere ilişkin "İran ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından bölgede bir NATO ülkesi olan Türkiye eskisinden çok daha önemli bir aktör oldu. Türk yetkililerle (Suriye'yi) bu konuyu görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

BARZANİ, ALMANYA'YA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

IKBY Başkanlığından Barzani ve Pistorius görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada da ikilinin Suriye’deki son gelişmeler, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon misyonuna yönelik olası etkiler, Irak’taki genel durum ve Almanya’nın Irak ve IKBY ile ilişkilerini ele aldığı belirtildi.

Barzani’nin Almanya’ya Irak ve IKBY’ye desteği için teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, Pistorius’un ise ülkesinin Irak ve IKBY’ye yardımına olan bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

ALMAN ASKERLERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

Açıklamada, Pistorius’un, Alman güçlerinin IKBY’deki rolünden duyduğu memnuniyetini dile getirdiği ve bu güçlerin aynı şekilde rolüne devam edeceğine işaret ettiği aktarıldı.

Almanya, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı. Karara göre asker sayısı en fazla 500 ile sınırlandırılmıştı.