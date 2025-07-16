Almanya: Suriye yabancı güçlerin oyuncağı haline gelmemeli

Suriye'de özerklik isteyerek güvenlik güçlerine karşı ayaklanan Süveyda kentindeki Dürzi gruplara İsrail'den destek geldi.

Esad rejiminin düştüğü dönemde de Dürzileri bahane ederek Suriye'ye saldıran İsrail ordusu, bugün Süveyda ve Şam'a hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda özellikle Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı.

DÜNYANIN GÖZÜ SURİYE'DE

Art arda yaşanan patlama ve saldırıların ardından dünyanın gözü de Suriye cephesine döndü.

Almanya, İsrail'in Dürzilere özerklik verilebilmesi için Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

"SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRACAK ADIMLARDA KAÇININ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Süveyda vilayetindeki son olaylar ve Suriye güçlerini hedef alan İsrail hava saldırıları da dahil olmak üzere Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Wagner, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırıları hakkındaki soruya, "Tüm tarafları Suriye'yi istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

"SURİYE YABANCI GÜÇLERİN OYUNCAĞI HALİNE GELMEMELİ"

Suriye'nin yabancı güçlerin oyuncağı haline gelmemesi gerektiğini söyleyen Wagner, "Suriye'nin egemenliğinin korunması gerektiği açıktır." diye konuştu.

Wagner, İsrail'in "istikrarlı bir Suriye'ye" ve ülke genelinde tüm nüfus gruplarının güvenliğini sağlayan etkili bir Suriye hükümetine ilgi duyması gerektiğine işaret ederek "Ana öncelik, Şam hükümetinin idare kabiliyetine sahip olması ve Suriye'nin tüm bölgelerinde güvenliği sağlayabilmesi olmalıdır. Bunu başarmak için elbette tüm nüfus gruplarını sürece dahil etmek gerekir. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.