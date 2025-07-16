İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Orta Doğu'da binlerce canın yitmesine neden olan soykırımcı İsrail, namlunun ucunu tekrar Suriye'ye çevirdi....

Esad rejiminin düşmesinin ardından Dürzi topluluğunu bahane ederek Suriye'ye art arda saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bir kez daha saldırı düzenledi.

SOYKIRIMCI ORDU SURİYE'Yİ BOMBALADI

Suriye'nin yeni yönetimi ve Süveyda kentinde bulunan Dürzi topluluğu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Suriye'nin hava sahasını işgal ederek saldırıda bulunan İsrail, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahını hedef aldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Art arda 3 patlamanın yaşandığı bölgenin ardından İsrail, yönünü devlet kurumlarının çoğunlukta bulunduğu başkent Şam'a çevirdi.

Bu süreçte, Süveyda kentine düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurduğu, büyük patlamaların yaşandığı anlar yer aldı.