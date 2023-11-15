Almanya'da 20 saatlik grev: Makinistler iş bıraktı Maaşlarına aylık 555 euro zam isteyen makinistler, uyarı grevine gitmeye karar verdi. Çalışma saatlerinin ise haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesi talep ediliyor.

AA

Almanya, yeniden grevlere sahne olmaya başladı.

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı.

Bu gelişmenin ardından makinistler, ülke genelinde uyarı grevi kararı alındı.

20 saatlik toplu uyarı grevi

GDL'den yapılan açıklamaya göre, alışılmışın dışında yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanları 15 Kasım'da 20 saatlik toplu uyarı grevine gidecek.

Deutsche Bahn'daki makinistlerin ve güvenlik görevlilerinin grevi, 15 Kasım Çarşamba saat 22.00'de başlayacak ve 16 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Sendikanın talebi

Sendika, başta makinistler olmak üzere Deutsche Bahn çalışanlarının maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor.

Deutsche Bahn ise sendikanın taleplerini kabul etmeyerek, GDL'yi çalışanlar için bir çözümle ilgilenmemekle suçladı.

'Gereksiz grev' tepkisi

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, "Bu grev tamamen gereksiz" ifadesini kullanarak, sendikayı "sorumsuzca" davranmakla suçladı.

İş bırakma eyleminin ülke çapında tüm demir yolu ulaşımını aksatması bekleniyor.

Bir kamu şirketi olan Alman Demir Yolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor.

Öte yandan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası da (Ver.di), Deutsche Bank'ın DB Direkt GmbH iştirakindeki işçileri bir günlük greve gitmeye çağırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)