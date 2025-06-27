Almanya'da asgari ücrete zam: Saatlik 14,60 euroya yükselecek

Almanya'da yeni asgari ücret belli oldu...

Hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonunun Başkanı Christiane Schönefeld, Berlin’de gazetecilere, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararı açıkladı.

TEKLİF SUNULDU

Buna göre Komisyon, halen 12,82 euro olan asgari ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 13,90 euroya çıkarılmasını önerdi.

Komisyon, asgari ücretin Ocak 2027'den itibaren de 14,60 euroya yükseltilmesini teklif etti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Schönefeld, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 euro olarak belirlenmiş ve o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

DÜZENLEME SONRASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Asgari ücret artışının Federal Çalışma Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor.

Federal hükümetin Komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Bu arada, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 euro olmasını isterken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.