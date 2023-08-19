Almanya'da yapılan anket: Halk, Scholz hükümetinin gitmesini istiyor Alman halkının ezici çoğunluğu, Başbakan Scholz liderliğindeki hükümetten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Anket sonuçları, mevcut hükümete yönelik güvensizlik olduğunu gösteriyor.

AA

Almanya, Angela Merkel'in siyaset sahnesinden çekilmesinin ardından istediği lideri henüz bulamadı.

2005’te şansölye seçilen Merkel, 16 yıl başbakanlık görevini yürüttü.

Avrupa ülkesinde Merkel'den sonra koltuğu Başbakan Olaf Scholz devraldı.

Fakat yapılan anket, katılımcıların yaklaşık 3'te 2'sinin, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FPD) oluşan ve "trafik lambası" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin değişmesini istediğini söylüyor.

Yüzde 64 'hükümet değişsin' diyor

Insa araştırma şirketinin Bild gazetesi için yaptığı ankette "Sizce hükümet değişimi Almanya'nın yararına olur mu?" sorusunu katılımcıların yüzde 64'ü olumlu yanıtladı.

Katılımcıların yalnızca yüzde 22'si hükümetin görevine devam etmesini istedi.

Almanya Başbakanı Scholz'un çalışmalarından memnun olanların oranı da bir önceki aya göre 10 puan geriledi.

Yüzde 70: Scholz'un çalışmalarından memnun değiliz

Ankette Başbakan Scholz'un çalışmalarından memnun olup olmadıklarına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 70'i olumsuz yanıt verdi.

Katılımcıların yüzde 49'u ise mevcut hükümetin bir öncekinden "daha iyi iş yaptığını" belirtti.

Kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketinde de katılımcıların yüzde 58'i, Alman hükümetinin "işini iyi yapmadığı" görüşünü paylaştı.

Alman halkı, sorunların çözülemediği görüşünde

"Hükümet, sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlıyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 83'ü "Hayır", yüzde 14'ü de "Evet" cevabını verdi.

Ankette Alman halkının ekonominin gidişatından memnun olmadığı da ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 61'i ekonominin daha da kötüleşeceğine inandığını belirtti.