Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

- Berlin'de başörtülü bir kadın, sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradı.
- Saldırgan, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdı.
- Saldırgan gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Almanya'nın başkenti Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşındaki Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.
Ülke basınındaki haberlere göre kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi.
Saldırganın kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Saldırganın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.