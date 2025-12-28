BMGK, İsrail'in Somaliland kararı nedeniyle acil toplantı düzenleyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanımasını' görüşmek üzere acil toplantı yapma kararı aldı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantı için, "Siyasi tartışmalardan kaçınmayacağız" yorumunu yaptı.

Danon, "İsrail, bölgesel istikrara katkıda bulunan ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmek için sorumlu ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SOMALİLAND'İ TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail, Somaliland'i Somali'nin ocak ayında başlayacak BMGK dönem başkanlığından birkaç gün önce tanıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini 'bağımsız ve egemen devlet' olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.