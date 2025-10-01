Almanya'da birden fazla patlama

Almanya’nın Münih kentinde, işlek Lerchenauer Strasse caddesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre patlamalar, bir kişinin evine patlayıcı yerleştirmesi sonucu gerçekleşti.

BİRDEN FAZLA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ

Bild’in aktardığı bilgilere göre, Münih’in kuzeyinde birden fazla patlama oldu ve silah sesleri duyuldu. Yetkililer geniş bir alanı güvenlik kordonuna aldı ve bölgede operasyon sürüyor.

YANMIŞ OTOBÜS VE CESET BULUNDU

Olay yerinde, tamamen yanmış bir otobüs ile bir erkek cesedi bulundu. Alman basını, bir kişinin ailesine ait eve patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından intihar ettiğini bildiriyor. Yetkililer ayrıca en az bir kişinin ateşli silahla yaralandığını doğruladı.

BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Bir polis sözcüsü, “Halk için şu an bir tehlike yoktur ve olayın Oktoberfest ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Patlamanın yaşandığı Lerchenauer Strasse’de polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, çevre sakinleri ve sürücüleri bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı.