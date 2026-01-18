Avrupalı liderlerin Trump ile görüşmesi ortaya çıktı: Gelsin Nobel ödülü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Avrupa arasındaki Grönland Gerilimi sürerken ve Ukrayna'daki savaş devam ederken, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış müzakerelerine dair daha önce görülmemiş bir kayıt yayınlandı.

10 MAYIS 2025'TEKİ GÖRÜŞMENİN KAYDI SUNULDU

10 Mayıs 2025'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'un; Kiev'den beraberce ABD Başkanı Donald Trump'ı aradıkları görüntüler France TV platformu tarafından paylaşıldı.

"GELSİN NOBEL ÖDÜLÜ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki 30 günlük bir ateşkes planının konuşulduğu görüşmede Macron'un, Trump'a Zelensky'nin şartları kabul ettiğini söylemesi üzerine Trump'ın "Oh çok iyi, gelsin Nobel ödülü." şeklindeki cevabı sosyal medyada gündem oldu.

"RUSYA'YA BASKI KURMALIYIZ"

Görüntülerde, Zelensky'nin ABD Başkanına "Rusya'ya büyük bir baskı kurmalıyız bence." ve "Ateşkesi desteklemezlerse yaptırım uygulamalıyız." sözlerinde bulundu.

Donald Trump'ın Ukraynalı lidere, Rusya ile konuşmaların iyi gittiği ve "Bence yapacaklar, bence iyi olacak." cevabı duyuldu.

SONUÇSUZ KALMIŞTI

Mayıs ayındaki ateşkes görüşmeleri sonucu Rusya, teklifi reddetmişti.

Telefon görüşmesinden 5 gün sonra, 15 Mayıs 2025'te, Ukrayna ve Rusya heyetleri Türkiye arabuluculuğunda İstanbul'a gelerek bir müzakere gerçekleştirmiş, fakat yalnızca esir ve cenaze iadesi konularında anlaşabilmişti.