Almanya'da cinsel şiddet ve gençlik suçlarında artış

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 2024 suç istatistiklerini açıkladı.

Raporda gördüğü rakamlar ve oranlar karşısında üzgün olduğunu belirten Faeser, cinsel şiddetteki keskin artışı "çok endişe verici" olarak nitelendirdi.

Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl ülkede toplam suç sayısı yüzde1,7 azalarak yaklaşık 6 milyona geriledi.

ŞİDDET SUÇLARINDA ARTIŞ

Ancak bu düşüş büyük ölçüde Nisan 2024’te esrarın kısmen yasallaşmasına bağlandı.

Ancak şiddet suçları yüzde1,5 artarak 217 bini aşarken, 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI VAKALARI ARTTI

Raporda, tecavüz ve cinsel saldırı vakalarının 2024’te 13.320’ye yükseldiği ve bir önceki yıla göre yüzde 9,3 arttığı belirtildi.

SALDIRGANLARIN ÇOĞU ALMAN

Bu suçlarda tespit edilen 11.329 şüpheliden 6.892’si Alman vatandaşıyken, 4.437’si yabancı uyrukluydu.

Faeser, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede daha fazla kovuşturma ve elektronik izleme gibi önlemlerin gerektiğini vurguladı:

"Kadınlar için daha güçlü bir koruma ve destek sistemi şart. Elektronik ayak bileziği kullanımı yaygınlaşmalı ve şiddet uygulayanlar takip edilmeli."

GENÇLİK SUÇLARINDA ARTIŞ REKOR SEVİYEDE

Gençlik suçlarında da ciddi bir yükseliş gözlendi.

Şiddet suçlarındaki çocuk şüpheli sayısı yüzde 11,3, gençlerde ise yüzde 3,8 arttı.

Faeser ve BKA Başkanı Holger Münch, bu artışın temel nedenini koronavirüs pandemisi kaynaklı psikolojik strese bağladı.

Münch, "Çocuklar ve ergenler arasındaki keskin yükseliş dikkat çekici. Pandemi önlemlerinin devam eden stresi, bu yaş grubunda suç eğilimini tetiklemiş olabilir." dedi.

YABANCI ŞÜPHELİ ORANI 2 KATINA ÇIKTI

Yabancı uyrukluların suçlara karışma oranı da dikkat çekti.

Nüfus oranına göre, şiddet suçlarında yabancı şüphelilerin payı dört kat, tüm suçlarda ise yaklaşık üç kat daha yüksek.

2024’te tüm suçlardaki yabancı şüpheli oranı yüzde 41,8’e ulaşarak 2010’a kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Münch, bunu yabancı nüfus içindeki genç erkek oranının yüksekliğine ve geldikleri ülkelerdeki şiddet deneyimleri ile psikolojik strese bağladı:

"Göç yönetimi, bu sorunu kontrol altına almak için çok önemli."

TOPLU TAŞIMADA BIÇAK YASAĞI

Almanya, artan şiddet suçlarıyla mücadele için sert önlemler alıyor. Faeser, kamu etkinliklerinde ve toplu taşımada bıçak yasağının uygulanmaya başladığını belirterek, "Bıçakların kamusal alanda yeri yok," dedi.

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maurer ise tutarlı kolluk kuvvetleri ve etkili önleme tedbirlerinin önemine işaret etti.

Öte yandan, uyuşturucu piyasasındaki değişim de endişe yarattı. Münch, artan uyuşturucu ölümleri, kokain bolluğu ve sentetik uyuşturucuların yaygınlaşmasını "kaygı verici" olarak nitelendirdi.