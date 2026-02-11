Almanya’da dalga konusu olan polis müdahalesi: 1 suçlu için 12 polis görevlendirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da tartışma yaratan görüntü...

Polis ekipleri bir suçlu olduğu iddia edilen şahsı yakalamak için yola koyulurken ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

1 ŞÜPHELİ İÇİN 12 POLİS

Bir şüpheliyi yakalamak için olay yerine 6 polis aracı ve 12 polis sevk edildi.

Polis ekiplerinin şüpheliyi çevreleyerek kontrollü şekilde müdahalede bulundu.

ZAR ZOR KONTROL ETTİLER

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kaydedilen görüntülerde 12 polisin 1 kişiyi etkisiz hale getirmekte zorlandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Müdahalenin büyüklüğü bazı kullanıcılar tarafından orantısız güç tartışmalarıyla ele alınırken, bazıları ise güvenlik önlemlerinin prosedür gereği olduğunu savundu.

Paylaşılan video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak Almanya’da günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.