Rusya'da çatıdan düşen görevli son anda kurtuldu

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan kar kürediği sırada çatıdan kayarak düştü.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 00:35
  • St. Petersburg'da bir temizlik görevlisi çatıdan düşerken ölümden döndü.
  • Güvenlik kemeri takmadan çalışan işçi, elektrik kablosuna takılarak kurtuldu.
  • Kurtarma ekipleri sayesinde yara almadan olaydan kurtuldu.

Rusya'da yaşanılan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

St. Petersburg kentinde bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan kar kürediği sırada çatıdan kayarak düştü.

ELEKTRİK KABLOSU HAYATINI KURTARDI

Düşen görevli son anda elektrik kablosuna takılarak ölümden döndü.

Kurtarma ekiplerinin yetişmesiyle adam, olaydan yara almadan kurtuldu.

