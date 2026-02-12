Rusya'da çatıdan düşen görevli son anda kurtuldu

- St. Petersburg'da bir temizlik görevlisi çatıdan düşerken ölümden döndü.
- Güvenlik kemeri takmadan çalışan işçi, elektrik kablosuna takılarak kurtuldu.
- Kurtarma ekipleri sayesinde yara almadan olaydan kurtuldu.
Rusya'da yaşanılan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
St. Petersburg kentinde bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan kar kürediği sırada çatıdan kayarak düştü.
ELEKTRİK KABLOSU HAYATINI KURTARDI
Düşen görevli son anda elektrik kablosuna takılarak ölümden döndü.
Kurtarma ekiplerinin yetişmesiyle adam, olaydan yara almadan kurtuldu.