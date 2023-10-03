Almanya’da doktorlar iş bıraktı: Yükümüz ağır, ücret artışı az Sağlık Bakanlığı'na tepki gösteren aile hekimleri, maddi olarak zor bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi. Berlin’de 150 aile hekiminin muayenehanesinin kapandığı belirtildi.

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AA & Ensonhaber

Almanya, hükümetin sağlık politikalarına karşı çıkan doktorların eylemine sahne oldu.

Aile hekimlerini savunan Virchowbund adlı birlik, ülke genelinde grev çağrısı yaptı. Muayenehanelerini kapatan doktorlar, başkent Berlin’de bulunan Invaliden Park'ta toplandı.

Doktorlar, “Muayenehaneler zor durumda” sloganıyla Sağlık Bakanlığı'nın önüne kadar yürüdü.

Aile hekimlerinin gösterisine muayenehanesi bulunan uzman doktorlar da destek verdi.

Doktorlar kemer sıkma politikalarına tepkili

Virchowbund’un Berlin-Brandenburg Teşkilatı'nın Başkan Yardımcısı Regine Held, hükümetin sağlık politikasını protesto etmek için ülke genelinde çok sayıda muayenehanenin kapalı olduğunu belirterek şöyle dedi:

Biz muayenehanelerin maruz kaldığı kemer sıkma politikalarına, kan kaybetmesine ve yok olmasına karşı protesto yapıyoruz.

Sağlık Bakanı hedefte: Taleplerimizi görmüyor

Held, muayenehane işleten aile hekimlerinin ve uzman doktorların taleplerini görmezden geldiği için Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’a kızgın olduğunu söyledi.

Berlin’de jinekoloji muayenehanesi bulunan Peter Rott da durumun gittikçe kötüleştiğini belirterek şöyle konuştu:

Özellikle maddi olarak. Bu yüzden sokağa çıkmaya karar verdik. Lauterbach, özellikle muayenehanesi olan doktorların çıkarlarına ilgi göstermiyor.

Ücret artışları enflasyonun altında kaldı

Rott, hekimlerin yükünün çok ağır olduğunu ifade ederek, doktorlara en son yapılan ücret artışlarının enflasyon oranının altında kaldığını savundu.

"Berlin’de 150 aile hekiminin muayenehanesi kapandı"

"Sürekli daha çok hastaya bakmak zorunda kalıyoruz" diyen Rott, şunları dile getirdi:

Berlin’de muayenehaneyi devretmek büyük bir sorun. Bir yıldır muayenehanesini satmak isteyen meslektaşlarımı tanıyorum.



Bir süre sonra muayenehaneyi kapatmak ve içindekileri tek tek satmak zorunda kalacaklar. Berlin’de 150 aile hekiminin muayenehanesi kapandı. Bunlar, daha kötü hasta bakımı anlamına geliyor.

Diğer eyaletlerde de hükümetin sağlık politikasını protesto etmek için birçok muayenehanenin kapalı tutulduğu bildirildi.

"Zarar ediyoruz"

Alman basını, "Birçok pratisyen hekim ve uzmanın muayenehanesi pazartesi günü kapalı kaldı." diye yazdı.

Öte yandan ortada yeterli paranın olmadığını söyleyen doktor Dirk Heinrich, her üç hastanın birinden zarar ettiğini kaydetti.