Almanya'da genel seçim süreci

AA

Almanya'da genel seçim heyecanı sürüyor...

Bu kapsamda, 56 parti ve siyasi oluşum, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere katılma başvurusunda bulundu.

Sürece ilişkin açıklama Federal Seçim Kurulu Başkanı Ruth Brand'dan geldi.

Brand, yaptığı yazılı açıklamada, partilerin ve siyasi oluşumların genel seçimlere katılabilmek için 7 Ocak’a kadar Seçim Kuruluna müracaat ettiğini bildirdi.

TOPLANTIDA KARAR VERİLECEK

Bu tarihe kadar 56 parti ve siyasi oluşumun seçimlere katılmak için başvurduğu bilgisini paylaşan Brand, hangi partilerin seçimlere katılabileceğine 13-14 Ocak'ta düzenlenecek toplantıda karar verileceğini kaydetti.

"DİNER PARTİSİ" İSİMLİ SİYASİ OLUŞUM

Seçimlere katılmak için başvuran partiler arasında Türkler öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de bulunuyor.

Başvurularda, "Döner Partisi" (Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi), "V-Parti" (Değişim, Vejetaryenler ve Veganlar Partisi), "Gartenpartei" (Bahçe Partisi) gibi ilginç isimler taşıyan siyasi oluşumlar da yer alıyor.

SEÇİMLERE KATILIP KATILMAYACAKLARINA İLİŞKİN KARARLAR 24 OCAK'TA

Federal Mecliste veya eyalet meclislerinde, en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen partiler bu başvurular arasında yer almıyor.

Bu partiler doğrudan 20 Ocak'a kadar yerel seçim kurullarına başvurabilecek, seçimlere katılıp katılamayacaklarına ilişkin kararlar ise 24 Ocak'ta verilecek.