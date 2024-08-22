Almanya'da gurbetçi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Frankfurt'ta istasyonda bekleyen 27 yaşındaki kişi başından vurarak kaçan 57 yaşındaki saldırgan yakalandı. Olayla ilgili açıklama yapan Frankfurt polisi, saldırgan ve maktülün Türk vatandaşı olduğunu duyurdu.

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DHA

Almanya'da bulunan Frankfurt Merkez İstasyonu’nda kan donduran bir cinayet yaşandı.

İstasyonda bekleyen 27 yaşındaki bir genç, yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından başından vurularak katledildi.

SALDIRGAN DA MAKTÜL DE TÜRK VATANDAŞI

Olayla ilgili açıklama yapan Frankfurt Polisi, yerel saatle 21.00 sıralarında düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden kişinin ve saldırganın Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Polis açıklamasında, “Soruşturmanın mevcut durumuna göre, saldırgan saat 21:00 sularında Frankfurt Merkez İstasyonu'ndaki 9 numaralı peronda duran 27 yaşındaki gence arkadan yaklaştı ve tabancayla birkaç el ateş etti. 54 yaşındaki saldırgan daha sonra cinayet silahını atarak kaçtı.

"GENÇ İÇİN YARDIM ÇOK GEÇ GELDİ"

Kısa bir süre sonra federal polis memurları onu 7’inci peronda durdurdu ve gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç için yardım çok geç geldi.

Her iki adam da Türk vatandaşıdır. Sabahın erken saatlerine kadar süren kapsamlı adli soruşturmanın bir parçası olarak müfettişler şüpheli cinayet silahını buldu ve emniyete aldı” denildi.

"TUTUKLANIP TUTUKLANMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK"

Polis, işlenen cinayetin arka planına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “54 yaşındaki zanlı Frankfurt am Main Bölge Mahkemesi soruşturma hakiminin karşısına savcılık tarafından çıkarılacak ve savcılık zanlının tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Özellikle suçun arka planına ilişkin soruşturmalar devam etmektedir” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)