Almanya'da hırsızlar matkapla duvarı delerek banka kasasını soydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da akıllara durgunluk veren olay...

Ülkede adeta hayatın durduğu Noel tatilinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gelsenkirchen şehrinde bulunan bir tasarruf bankası Noel tatili sırasında soyuldu.

MATKAPLA DUVARI DELDİLER

Polise göre; hırsızlar, önce Buer semtindeki bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaştı, daha sonra ise matkapla duvarı delerek kasaların olduğu bölüme geldi.

Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar, çaldıkları paralarla kaçtı.

PLANLI SOYGUN İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis, olaydan bugün yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesi üzerine bankaya giden itfaiye ekiplerinin yaptığı bilgilendirmeyle haberdar oldu.

Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların, bankanın kasasına ulaşmak için duvarı deldikleri sırada ortaya çıkan ısı ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürttükleri öğrenildi.

Gelsenkirchen polisi Alman medyasına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti.

ÇALINAN PARANIN MİKTARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini korurken, çalınan paranın miktarının yapılacak kontroller sonrası ortaya çıkacağı bildirildi.

Olay hakkında soruşturma başlatan polis, bilgi sahibi olanların güvenlik yetkililerine başvurmasın çağrısında bulundu.

BANKALAR NOEL NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı.

27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.