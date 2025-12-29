Venezuela toprağına ilk saldırı: Taraflar sessiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyetçi figür John Catsimatidis'in radyo programı WABC'ye katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı sözleri Amerikan medyasında dikkat çekti.

"UYUŞTURUCUNUN GELDİĞİ TESİSİ VURDUK"

Venezuela'nın hedef aldıkları gemilerden bahseden Başkan Trump, "Gemilerin geldiği büyük bir tesis vardı. İki gece önce orayı mahvettik." ifadesinde bulundu.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve konu hakkında fazla detay paylaşmayan Amerikalı yetkililer, uyuşturucu üretilen bir tesisin ortadan kaldırıldığını belirtti.

VENEZUELA TOPRAĞINI HEDEF ALAN İLK SALDIRI

Daha önce Venezuela topraklarını hedef alan bir saldırı gerçekleştirilebileceği Donald Trump tarafından çok kez dile getirilmişti.

Raporun doğru olması halinde Venezuela'ya doğrudan düzenlenmiş ilk saldırı olacak olay hakkında Venezuelalı yetkililer herhangi bir açıklama veya yorum yapmadı.

ABD'NİN VENEZUELA İLE MÜCADELESİ

Yaptırım altındaki Venezuela petrol tankerlerini ablukaya alan ABD, Eylül ayından beri Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere saldırılar düzenliyor.

Şu ana kadar 105 kişinin öldürüldüğü operasyonlar için NYT, ABD'nin iki aşamalı bir operasyonunun ilk safhası kapsamında gerçekleştirildiğini, sonraki aşamada ise Venezuela topraklarındaki uyuşturucu tesislerini hedef alınacağını belirtiyor.