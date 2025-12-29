Hamas, Ebu Ubeyde'nin ölümünü resmi olarak doğruladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehadet haberi verildi.

Hamas'ın askeri kanadının İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bugün saat 17.00'da bir açıklama yapacağı duyurulmuştu.

Hamas'tan beklenen açıklama geldi.

EBU UBEYDE'NİN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini resmi olarak ilan etti.

Söz konusu açıklamayı, ismi belirtilmeyen ve Ebu Ubeyde ismiyle görevi devam ettireceği belirtilen yeni sözcü yaptı.

İLK KEZ FOTOĞRAFI VE KİMLİĞİ PAYLAŞILDI

Ayrıca yıllar boyunca yürüttüğü görev sürecinde yüzü hiç görünmeyen efsaneleşen sözcünün gerçek isminin Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlût olduğu açıklanırken ilk kez fotoğrafı servis edildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI PAYLAŞMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini savunmuştu.

Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulunmuştu.

NETANYAHU HEDEF ALDIKLARINI İDDİA ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söylemişti.