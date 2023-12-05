Almanya'da kar kaosu: Münih Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle havalimanıdaki ekipmanlar dondu. Lufhansa, "Araçlar karla kaplı. Başka uçuşlarda iptal edilecek" derken, yolcular Münih'in içine düştüğü duruma tepki gösterdi.

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Almanya'nın en yoğun ikinci merkezi konumundaki Münih Havalimanı'nda uçuş kaosu devam ediyor.

Münih'te yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Kalkış ve inişler iptal

Havalimanı, dün gece geç saatlerde yayınladığı duyuruda şöyle dedi:

5 Aralık Salı günü, operasyonların başladığı saat 06.00'dan öğlen 12.00'ye kadar kalkış ve iniş yapılmayacak.

Pistler buz tuttu

Açıklamada, pistlerin buzu çözüldükten sonra uçuşlara öğle saatlerinden itibaren devam edilmesinin umulduğu belirtildi.

Ancak birçok yolcunun bugün seyahat etmeyi beklememesi gerektiği vurgulanarak şunlar aktarıldı:

Güvenlik nedeniyle günün geri kalan kısmında da uçuşların çoğunun iptal edilmesi gerekeceği varsayılabilir. Uçuşunuzun gerçekleşeceğine dair bildirim almadıysanız evinizde kalın.

Münih Havalimanı'na tepki: Zorlu şartlarla başa çıkamıyor

Münih Havalimanı, yoğun kar yağışının ardından ilk kez cumartesi günü kapatıldı. Uçuş kesintisi pazar ve pazartesi günü de devam etti.

Havalimanında dün planlanan 840 uçuşun 230'u iptal edildi.

Bazı yolcular, Münih'in neden diğer havalimanları gibi dondurucu hava şartları ve karla başa çıkamadığını sorguladı.

Lufthansa: Ekipmanlar dondu

Havalimanını kullanan başlıca hava yollarından biri olan Lufthansa, dün yaptığı açıklamada, "havalimanı ekipmanlarının donması ve araçların karla kaplı olması" nedeniyle "başka uçuşların da iptal edileceğini" açıkladı.

Telefon hattında saatler süren bekleyiş

Euronews'un aktardığına göre, bir yolcu, biletini güncelletmek için bir hava yolu şirketinin telefon hattında 9 saatten fazla beklediğini söyledi.