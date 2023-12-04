Kar fırtınası, Almanya'da demir yolu ulaşımını vurdu: Yatırım eksikliği tartışılıyor Demir yolu ulaşımını aksatan kar yağışı sonrası Deutsche Bahn, günlük operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak yerine, kâr elde etmeye odaklanmakla suçlandı. Tren seferlerinin sürekliliği için yeterli yatırımın yapılmadığı vurgulandı.

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Almanya, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

Kar fırtınası, Münih Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin aksamasına yol açtı.

Almanya'nın ikinci en yoğun havalimanında uçuş kaosu devam ederken, şehir içi ve şehir dışı tren seferlerinde de ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Birçok yolcu, ulaşımda karşılaştıkları aksamaları, sosyal medyada dile getirerek şikayetçi oldu.

Tren seferleri durduruldu

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), Münih varışlı ve çıkışlı tren yolculukları konusunda uyardı. Yolculardan, seyahatlerini en az 5 Aralık'a kadar ertelemeleri istendi.

Şehir içi ve banliyö demiryolu sistemi S-Bahn ve Münih çevresindeki bölgesel hizmetler de kar yağışından olumsuz etkilendi.

Kaosun gerekçesi yetersiz altyapı

Alman demir yolları, yaşadığı sorunla konuşuluyor. Demir yolu hatlarına yetersiz yatırım yapılmasının, kaosun gerekçesi olduğu belirtiliyor.

Yoğun kar arızalara neden oldu

Almanya'nın güneyindeki Bavyera'da yarım metreye varan kar yağışı, çok sayıda arızayı beraberinde getirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, sinyalizasyon sistemleri ve elektronik bilgi panoları sıklıkla bozulmaya başladı.

Eksik yatırım eleştirisi

Demiryolu ve Taşımacılık Birliği Başkanı Martin Burkert, Deutsche Bahn'ın yıllardır yetersiz yatırım nedeniyle hava koşullarıyla baş etme konusunda donanıma sahip olmadığını söyledi.

"Slogan inandırıcılığını yitirdi"

Almanya'nın demir yolu altyapısının büyük bir bölümünü "gıcırdayan ve harap" olarak nitelendiren Burkert, "Deutsche Bahn'ın 'her havada seyahat ederiz' sloganı inandırıcılığını yitirdi." dedi.

"Geçmişte daha donanımlıydı, şimdi kâr elde etmeye odaklandılar"

Alman demir yollarının, geçmişte zorlu kış koşullarıyla başa çıkmak için daha donanımlı olduğuna dikkat çekildi.

Büyük kârlar elde etmeye odaklanmak yerine, dikkatlerin, operasyonun günlük bazda işlemesini sağlamaya çevrilmesi gerektiği kaydedildi.