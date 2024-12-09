Almanya'da Katolik rahibin 5 kişiye yönelik cinsel tacizine ilişkin dava yeniden görüldü

AA

Almanya, bu skandalı konuşuyor...

Almanya'da Trier Piskoposluğunda görevli Katolik rahip, "5 kişiye cinsel tacizden" suçlu bulunmuştu.

Trier Piskoposluğundan yapılan yeni açıklamada, rahibin, Köln Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğü bildirildi.

KARAR ONANDI

Paderborn Mahkemesince yeniden görülen davada Köln Mahkemesi'nin rahip hakkındaki kararının onandığı açıklandı.

Ayrıca psikoposluk, başka bir temyiz başvurusunun mümkün olmadığını belirtti.

195 FAİL İLE 513 CİNSEL İSTİSMAR KURBANI

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiği öğrenilmişti.

Trier Piskoposluğu çatısındaki cinsel taciz vakalarını araştıran 7 kişilik bağımsız komisyonun raporuna göre 1946'dan 2021 yılının sonlarına kadar Trier Piskoposluğu'nun sorumluluğundaki bölgede 195 fail ile 513 cinsel istismar kurbanının olduğu tespit edilmişti.

Haziran 2021'den beri vakalarla ilgili incelemelerde bulunan komisyonun çalışmalarının 6 yılda tamamlanması hedefleniyor.