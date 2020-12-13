Almanya'da koronavirüs tedbirleri artırılacak

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Avrupa ülkesi, yeni tedbirleri devreye alacak.

Almanya, koronavirüs salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle radikal kararlar aldı. Önlemler, 16 Aralık'tan itibaren sertleştirilecek.

Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlıkta, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

"SAĞLIK SİSTEMİ ZOR DURUMDA"

Merkel, 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmadığını, son dönemde günlük yeni vakaların arttığını belirterek koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının da yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etti.

Bu nedenle acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, bugün alınan kararlarla yeni vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"DİKKATLİ OLMAZSAK AVRUPA'NIN SORUNLU ÇOCUĞU OLURUZ"

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder, salgın durumunun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak, "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." değerlendirmesinde bulundu.

Söder, bugün alınan önlemlere ek olarak Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

10 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK TEDBİRLER

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlara göre 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirler geçerliliğini koruyacak.

Bunun dışında en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

YILBAŞI KISITLAMASI

Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek. Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

MAĞAZALAR KAPATILACAK

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak. Okulların 16 Aralık-10 Ocak arasında kapatılması istenirken, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Okullar uzaktan eğitim verebilecek.

KAMUSAL ALANDA ALKOL TÜKETİMİNE YASAK

İşverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi istendi. Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek. Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı gelecek günlerde dini cemaatlerle görüşmeler yapacak.

'SEYAHATLERDEN KAÇININ' ÇAĞRISI

Yaşlı ve bakımevlerinde haftada birçok kez koronavirüs testleri yapılacak. Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı verilecek.

Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 320 bin 592 vaka görülürken, şimdiye kadar 22 bin 171 kişi hayatını kaybetti.