Almanya'da küçük uçak düştü: 2 kişi yaralandı

DHA

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının ardından bir kaza da Güney Kore 'de yaşandı.

Onlarca kişinin öldüğü kazaların acısı hala tazeyken bir kaza haberi de Almanya'dan geldi.

Stuttgart kentinde dört koltuklu Cessna C-172 uçağı düştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş sırasında düştüğü ve Stuttgart Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

2 YARALI

Açıklamada; pilotun hafif yaralandığı, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Yetkililer, iniş sırasında havanın sisli olduğunu ve kazanın araştırıldığını söyledi.