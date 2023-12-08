Almanya’da makinistlerden yeni grev: 1 ay içinde ikinci kez iş bıraktılar Maaşlarına aylık 550 euro zam isteyen makinistler, görüşmelerden sonuç çıkmayınca tekrar iş bırakmaya karar verdi.

AA

Almanya'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 1 ay içinde ikinci kez greve gidildi.

Alman Demiryolları'nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 7 Aralık’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde saat 22.00'de başladı.

Sefer iptalleri ve gecikme uyarısı

Makinistlerin 1 aydan kısa süre içindeki 2. grevinin bugün saat 22.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

20 saatlik grev

GDL, taleplerine yönelik herhangi bir anlaşmaya varılamazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin gelecek yılın başında "daha uzun ve daha yoğun" olacağı konusunda uyardı.

GDL, daha önce 15-16 Kasım’da 20 saatlik grev yapmıştı.

550 euro zam talebi

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Yüzde 11 artış teklifini reddettiler

Deutsche Bahn, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini kabul etmeyerek, 32 aylık bir toplu anlaşma süresi için çalışanların ücret ve maaşlarında yüzde 11 artış teklif etti. GDL, bu teklifi reddetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)