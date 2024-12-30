Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılık raporlama merkezi açılıyor

AA

Müslümanlara karşı ırkçılığın en üst seviyelerde görüldüğü ülkelerden biri olan Almanya'da tarihi bir adım atıldı.

1.7 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi kuruldu.

Devlet kamu yayıncı kuruluşu WDR'nin haberine göre, ülkede ilk olma özelliği taşıyan ve KRV eyalet hükümeti tarafından oluşturulan merkezde, Müslümanlara yönelik saldırılar ve suç olayları kayıt altına alınarak raporlanacak.

IRKÇILIK FAALİYETLERİ RAPORLANACAK

MEDAR'ın faaliyete geçmesiyle, Müslüman olmayan yabancılara yönelik ırkçı faaliyetler de rapor haline getirilecek.

En geç mart ya da nisanda açılması planlanan merkezin, 3 yıllık çalışmanın ürünü olduğu belirtildi.

MEZAR TAŞLARINA BİLE SALDIRDILAR

Eyalette, Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik çok sayıda saldırı yaşandı.

Eyaletteki Iserlohn kentinde Ocak 2022'de çok sayıda Müslüman'ın mezarına yapılan saldırıda, mezar taşları kırılıp ters çevrilerek tahrip edilmişti.

KRV eyaletinde Nisan 2022'de antisemitik olaylara karşı raporlama merkezi olan Anti-Semitizm Araştırma ve Bilgi Merkezi (RIAS NRW) açılmıştı.