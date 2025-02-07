Almanya'da Müslümanlara yönelik suçlarda artış endişelendiriyor

AA

Almanya'da Müslümanları hedef alan suçlardaki artış, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Sol Parti, Federal Meclis'e soru önergesi sundu.

Önergeye verilen yanıta göre ise, Almanya'da 2024 yılında Müslümanlara yönelik 1554 suç eylemi kayıtlara geçti.

2023 YILINDA 1536 SUÇ EYLEMİ

Yanıtta, 2022'de Müslümanlara yönelik 572, 2023 yılında ise 1536 suç eyleminin işlendiği belirtildi.

Ayrıca Almanya'da yaşayan Sinti ve Roman toplumuna yönelik saldırıların da geçen yıl arttığı, 2023 yılında Sinti ve Romanlara yönelik 171 saldırı gerçekleşirken, 2024 yılında bu rakamın 176 olduğu ifade edildi.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI" VURGUSU

Önergeye verilen yanıtın açıklamasında bu rakamların "buz dağının görünen kısmı" olduğu, kayıtlara geçmeyen suç sayısının çok daha fazla olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.