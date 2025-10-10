Almanya'da polisten milletvekiline yumruklu saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, Sol Parti (Die Linke) milletvekili Lea Reisner, polis memurunun yumruklu saldırısına maruz kaldı.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İSTERKEN POLİSTEN YUMRUK YEDİ

7 Ekim’de Alexander Meydanı’nda yapılan gösteride Reisner, polis ile göstericiler arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışırken bir polis memurunun arkadan gelerek yüzüne yumruk attığı ve ardından hızla uzaklaştığı anlar görüntülere ve fotoğraflara yansıdı.

POLİSTEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Gösteriyi kontrol altına almak için polis, alanı araçlarla çevirdi ve bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında bir TOMA aracı da hazır bekletildi.

Polisin gösteriye katılanlara yönelik sert müdahalesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.