Almanya'da sahte cenaze için kendine benzeyen kadını öldürmüştü: Cezası belli oldu

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Almanya'da kan donduran cinayet...

Irak asıllı Alman vatandaşı Shahraban K., aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle akrabalarından saklanmak ve sahte bir ölüm düzenlemek istedi.

Cenaze törenini gerçekçi kılmak isteyen genç kadın, kendisine benzeyen birini bulup onu öldürmeyi planladı.

Bunun için internet üzerinde randevu uygulamalarına giren kadın, kendisine benzeyen 23 yaşında bir kadınla buluşma ayarladı.

KENDİSİNE BENZİYOR DİYE ÖLDÜRDÜ

Cezayir kökenli 23 yaşındaki Khadidja O., bir güzellik salonunda ücretsiz tedavi göreceği vaadinde bulunana Shahraban ile buluşmayı kabul etti.

Buluşmaya 25 yaşındaki cinayet ortağı ile giden Shahraban, genç kadını tam 56 kez bıçaklayarak öldürdü.

Ardından ikili, talihsiz kadının cesedini bir ormana atarak ortadan kayboldu.

ÖNCE O SANILDI

Cesedi bulunduğunda, ilk başta Sharaban K'nin kendisinin öldüğü düşünüldü.

Ancak katil Shahraban ve 25 yaşındaki Sheqir K., yerel bir pizzacıda görüldükten sonraki gün davada şüpheli olarak tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Dava 11 ay sürdü ve 50 günden fazla duruşma yapıldı.

Mahkeme, işlenen suçun ağır olduğuna karar vererek, Almanya'da yaygın bir durum olan cezanın 15 yıl ertelenmesini olası olmaktan çıkardı.

Perşembe günü cezayı veren Ingolstadt kenti yargıcı, cinayeti "rahatsız edici bir eylem" olarak nitelendirdi.

Shahraban, cianyet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYETİN DETAYLARI

Savcılar, mağdurun Ağustos 2022'de sosyal medya üzerinden arandığını ve kendisine ücretsiz bir güzellik bakımı yapılacağının söylendiğini belirtti.

Kadının daha sonra Shahraban K ve erkek tanıdığı Sheqir K. tarafından sahte randevuya götürülmek üzere alındığı kaydedildi.

İkili kurbanı aldıktan sonra ormanlık bir alana götürerek bıçakladığı ifade edildi.

Bunun ardından Shahraban K.'nın kendisine öldü süsü vermek amacıyla, kurbanın cesedini kendi arabasına yerleştirdi. Shahraban K.'nın ailesi cesedi fark ederek kızlarına ait olduğunu düşündü. Ancak yapılan soruşturmanın ardından cesedin gerçek kimliği ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Shahraban K., Kuzey Irak'taki Yezidi bir topluluktan geliyor ve evliliğinin bozulmasından dolayı kendi ölümünü taklit etmek istediği düşünülüyor.

Irak asıllı Alman vatandaşı kadının daha önce de cinayete teşvik suçundan da ceza aldığı belirtildi. Mahkeme, kadının daha önce eşinin kardeşini öldürmesi için bir tetikçi tuttuğunu, ancak cinayetin gerçekleşmediğini tespit etti.