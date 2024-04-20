Almanya'da sanayiciler hükümeti uyardı: Artık harekete geçin Almanya'daki ekonomik yavaşlamadan rahatsız olan sanayiciler, gidişatı tersine çevirmek için hükümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Alman ekonomisinde başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere sıkıntı yaşatan unsurlara rağmen, alınan tedbirler ile enflasyonda düşüş yaşandı.



Ancak buna rağmen ekonomik büyüme istenilen düzeyde değil.

"Ekonomiye yapılan destek, şirketlere yansıtılamadı"

Konuya değinen Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, federal hükümeti eleştirerek, ekonominin yeniden rayına oturması için acil eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

Russwurm, t-online web sitesine verdiği demeçte, "Şansölye, koalisyonun son iki yılda Alman ekonomisini desteklemek için neler yaptığını anlatıp duruyor" dedi.

Bütün bunlara bir itirazı olmadığını kaydeden Russwurm, ancak BDI için bunun şirketlere yansımasının belirleyici olduğunu belirtti.

"Scholz, seçimlerden önce geç olmadan düğmeye basmalı"

Başbakan Olaf Scholz'un vaktinin giderek azaldığını kaydeden Russwurm "Bir sonraki genel seçimlere kadar geçecek bir buçuk yıllık süre içinde önemli gelişmeler kaydedilecekse hükümetin düğmeye basmasının tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Scholz'u ekonomik krizi hafife almakla suçladı

Russwurm, geçtiğimiz günlerde Scholz'u ekonomik krizle ilgili olarak durumun ciddiyetini hafife almakla suçlamıştı. BDI Başkanı, koalisyon hükümetinin iki yıllık iktidarındaki icraata ilişkin geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Her ne kadar daha önceki dönemde gidişatın bir kısmı zaten yanlış belirlenmiş olsa da bu iki yıl kayıp yıllardı" ifadesini kullanmıştı.

İş insanlarından Alman hükümetine öneriler

Federal hükümetin "cesaretle ve birlik içinde" hareket etmesi gerektiğini belirten Russwurm, Scholz ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek farklılıkları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Russwurm bürokrasinin daha da azaltılmasını, onay süreçlerinin hızlandırılmasını ve "Almanya'nın enerji sistemi için tutarlı planlamayı" hükümete kilit noktalar olarak işaret ettiklerini belirtti. Russwurm, ayrıca vergi ve harç yükünün de azaltılması gerektiğini kaydetti.

"İhracatta canlanma beklentimiz yok"

Zayıf geçen 2023 yılından sonra ihracatta herhangi bir canlanma beklemediğini belirten Russwurm, "Bu yıl ihracatta herhangi bir canlanma görmeyeceğiz, 2024 yılında ihracat eğrisinin yatay kalmasını bekliyoruz. Bu çok tatsız bir gelişme" dedi.

İhracata dayalı Alman ekonomisi geçtiğimiz yıl küresel ticaretteki zayıflığın etkilerini hissetti. İhracatta bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş kaydedildi.

Almanya, AB ülkeleri arasında en az büyüyen ülke oldu

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, geçen yıl Euro bölgesinde en zayıf büyüme rakamını kaydeden ekonomi oldu. Alman hükümeti 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye indirerek keskin bir şekilde aşağı yönlü revize etmişti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Alman ekonomisi ile ilgili 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini düşürerek bu yıl için yüzde 0,2,2025 için de yüzde 1,3'e indirdi.