Almanya'da sel felaketi Almanya’nın farklı eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açarken araçlar sel sularında sürüklendi, 1 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Almanya'nın farklı eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.

Gece boyunca devam eden yağışlar sele yol açtı, evlerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi.

1 kişi hayatını kaybetti

Bavyera eyaletinin Würzburg kenti yakınlarında evinin bodrum katındaki sel suyunu boşaltmaya çalışan 1 kişi, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Caddeler su altına kaldı, araçlar sürüklendi

Baden-Württemberg eyaletinde ise dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Eyalete bağlı Bisingen'de çok sayıda araç sel sularında sürüklendi.

Kızıl Haç 60 yardım noktası kurulduğunu, 1 helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Hastaneyi su bastı, Frankfurt'ta uçuşlar aksadı

Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

Ayrıca 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde ise 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar da kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)