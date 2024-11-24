Almanya'da trans polis, cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını dövdü

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Almanya'da mide bulandıran olay...

Başkent Berlin'de bir trans polis ve ekip arkadaşları, kötü şöhretli ve skandallarla anıldığı belirtilen bir gece kulübüne eğlenmeye gitti.

Gece kulübünde biraz vakit geçiren ekip arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDENLERİ DÖVDÜ

Trans polisin, ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif ettiği ve teklifi reddeden arkadaşlarını dövdüğü iddia edildi.

Genital bölgeleri de dahil olmak üzere çok fazla bölgelerinden yaralandığı bildirilen polisler, meslektaşından şikayetçi oldu.

ÜLKESİNDE BİR "İLK"Tİ

Alman Bild gazetesinin haberine göre 27 yaşındaki Judy S. isimli polis, kısa süre önce emniyetteki yüksek rütbeli bir pozisyon için başvuruda bulunmuş ve polisin bu başvurusu ülke tarihinde "bir ilk" olma özelliği taşıyordu.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polisin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı madde ele geçirilirken, görevinden uzaklaştırılan polis, ihraç talebiyle de disipline sevk edildi.