Almanya'da tren seferlerindeki iptaller son 5 yılda 4 katına çıktı

İHA

Almanya'da Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi Milletvekili Matthias Gastel'in soru önergesine yönelik cevabında, tren seferlerindeki iptallere ilişkin veriler yer aldı.

Bakanlık verilerine göre ülkede 2019'dan 2024'e kadar iptal edilen uzun mesafeli tren seferlerinin oranı yüzde 1'den yüzde 4'e çıktı.

İptallerin ana sebebinin ise ülke genelindeki grevler ve altyapının bozulması gibi dış etkenler olduğu belirtildi.

5 YILDA 13 BİN 600'DEN FAZLA SEFER İPTAL EDİLDİ

Bölgesel taşımacılıkta ise geçtiğimiz yıl iptal edilen tren seferlerinin oranı yüzde 5 oldu.

Alman Meclisinde Hür Demokrat Parti Milletvekili Torsten Herbst de uzun mesafeli ulaşımdaki tren seferlerinin iptaline ilişkin soru önergesi verdi.

Federal Ulaştırma Bakanlığı, soru önergesine verdiği cevapta, sadece geçtiğimiz yıl 13 bin 600'den fazla seferin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlık, iptallere gerekçe olarak çalışanları temsil eden Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile en büyük işveren olan Alman Demiryolları arasındaki ücret anlaşmazlığını gösterdi.

'İPTALLERİN YARISI GREVLER NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ' İDDİASI

Bakanlığa göre, Ocak 2024'teki iptallerin neredeyse yarısı grevler nedeniyle gerçekleşti.

Alman demir yolları operatörü, son yıllardaki bakım ve yatırım eksikliğinin sorunlara yol açtığı ve taşıma kapasitesini sınırlandırdığı gerekçesiyle Alman hükümetine, demir yollarına kapsamlı yatırımlar yapması için çağrıda bulunuyor.