Almanya'da yedek asker sayısının 3 kat artırılması tartışılıyor Silahlı kuvvetlerdeki aktif yedek asker sayısının 100 bine çıkarılması gündeme geldi. Bu çağrı, Savunma Bakanı Pistorius'un uyarısının ardından yapıldı.

AA & Ensonhaber

Alman ordusundaki yedek asker sayısının ilerleyen yıllarda üç katına çıkarılması tartışma konusu oldu.

Almanya'daki Yedek Asker Birliği Başkanı Patrick Sensburg, Silahlı Kuvvetler'deki (Bundeswehr) aktif yedek asker sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Stern dergisine konuşan Sensburg, "Her ne kadar bu rakam iddialı olsa da, muhtemelen yeterli bile olmayacaktır." dedi.

Yedek asker sayısında 100 bin hedefi

Alman silahlı kuvvetlerindeki mevcut aktif yedek asker sayısı 34 bin. Sensburg, 100 bin hedefinin "elbette iddialı" olduğunu söylerken, diğer taraftan dünya genelindeki durumu ve ordunun savaş kabiliyetini hatırlattı.

Yedekler, çoğunlukla rütbelerini koruyan eski Bundeswehr askerlerinden oluşuyor.

"Uyandırma çağrısı"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, sonbaharda Avrupa'daki savaşın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve yeni savunma politikası yönergeleri sundu.

Öte yandan Patrick Sensburg, "Yakındaki tehlikeye savaş denir, başka hiçbir şey değil. Pistorius'un kelime seçimi bir uyandırma çağrısıydı." dedi.

Almanların sadece yüzde 17'si ülkelerini savunmaya hazır

Stern dergisinin 15-16 Kasım'da yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğunu, yüzde 61'inin ülkeyi kesinlikle veya muhtemelen savunmayacağını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ise ülkelerini kesinlikle savunmayacaklarını bildirdi. Bu oranın, Mayıs 2022'de yapılan aynı anketin sonucundan iki katı yüksek olması dikkati çekti.