Almanya’da yeni hükümet kuruluyor: Koalisyon için anlaşma sağlandı

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Almanya’da siyasi atmosfer, son yıllarda hem iç hem de dış dinamiklerin etkisiyle hareketli bir dönemden geçiyor....

Önceki hükümetin çöküşünün ardından 23 Şubat 2025’te erken seçime gidildi.

Seçim sandığından çıkan sonuçlara göre hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Bu nedenle, koalisyon hükümeti kurulması kaçınılmaz hale geldi.

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Sandıktan yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), yeni bir yönetim oluşturmak için diğer partilerle görüşmelere başladı.

Yoğun müzakereler sonucunda ülkedeki siyasi belirsizlik sona erdi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve onun Bavyera’daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), Almanya’da yeni hükümeti kurmak için yürüttükleri müzakerelerde anlaşmaya vardı.

45 GÜN SONRA GELEN ORTAKLIK

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, CSU lideri Markus Söder ve SPD’nin eş genel başkanları Lars Klingbeil ile Saskia Esken’in liderliğindeki müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere Berlin’deki CDU Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Yaklaşık 45 gün süren yoğun görüşmelerin ardından taraflar, hükümet kurma konusunda mutabakata ulaştı.

ORTAK YOL HARİTASI OLUŞTURULDU

Müzakereler boyunca, partiler arasında göç politikaları, ekonomik canlanma, sosyal yardımlar ve savunma bütçesi gibi kritik konularda uzlaşma sağlanması hedeflendi.

CDU/CSU, muhafazakâr bir çizgide sınır kontrollerinin artırılmasını ve iltica politikalarının sıkılaştırılmasını savunurken, SPD sosyal adalet ve düşük gelirli grupların desteklenmesi gibi başlıklara ağırlık verdi. Taraflar, bu farklı yaklaşımları birleştirerek ortak bir yol haritası oluşturmayı başardı.

Anlaşmanın detaylarının, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü yerel saatle 15.00’te düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı. Bu toplantıda, koalisyon sözleşmesinin temel maddeleri ve yeni hükümetin öncelikleri hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.