Almanya'da yeni seçilen belediye başkanına bıçaklı saldırı

Sosyal Demokrat Partili ismin hayati tehlikesi devam ediyor...

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

GÖREVE GELELİ 10 GÜN OLDU

28 Eylül’de ikinci tur seçimlerde göreve seçilen ve kullanılan oyların yüzde 52'sini alan Stalzer’in, evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi.

Olay sırasında evde bulunan Stalzer’in 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızının, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği kaydedildi.

SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİASI

Stalzer'in oğlu ilk ifadesinde, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Stalzer'in, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Alman yerel medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ya da saldırının nedenine dair bir bilgi henüz bulunmuyor.