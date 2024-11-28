Almanya'dan İsrail'e 131 milyon euroluk silah satışı

AA & Ensonhaber

Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakı'nın sunduğu soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Alman hükümeti 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon euro ile 'çeşitli teçhizatlar' başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.

Soru önergesine verilen yanıtta Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar en az 131 milyon euroluk silah ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.

TARTIŞMALAR VAR

Alman hükümeti İsrail'e gönderilen silah sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

En son şubatta onay verilen kategoride küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların olduğu belirtildi.

Ülkede İsrail'e yapılan silah sevkiyatı konusunda tartışmalar da yaşanıyor.

Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Almanya'yı silah ihracatı nedeniyle İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla suçlayan davası Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda bekliyor.