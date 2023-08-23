Almanya'dan Rusya'ya göç suçlaması: Yasa dışı geçişler rekor kırdı Brandenburg ve Saksonya eyaletlerine giden güzergahlarda kaçakçılığın arttığı belirtildi. Rusya'yı suçlayan Almanya, "Putin, bizi istikrarsızlaştırmak için bunu kasıtlı yapıyor" dedi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı, milyonlarca Ukraynalı'nın ülkesinden ayrılmasına neden oldu.

Polonya, Rus saldırıları altındaki ülkeyi terk edenlerin en çok yoğunluk oluşturduğu ülke olarak göze çarpıyor.

Almanya ise Polonya'dan geçiş yapmaya çalışan yasa dışı göçmenlerle karşı karşıya kaldı.

56 bin yasa dışı göçmen yakalandı

Sadece Ocak-Temmuz 2023 döneminde Alman polisi 56 bin yasa dışı göçmeni yakaladı.

Bild gazetesi, bu sayının 2021 yılının tamamında yakalanan göçmen sayısına eşit olduğuna dikkati çekti.

Geçişler rekor seviyeleri gördü

Yasa dışı göçmenlerin ana rotalarının Rusya ve Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da Almanya'nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerine uzandığı kaydedildi.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, "Almanya'ya yasa dışı girişler rekor düzeylere ulaştı." dedi.

"Putin'in işi, kasıtlı yapıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayan Stübgen şunları söyledi:

Bu, toplumumuzu istikrarsızlaştırmak için kasıtlı olarak göç akışlarını organize eden Putin'in işidir.



Hiçbir kaçakçılık rotası Almanya-Polonya sınırı kadar yoğun olarak kullanılmıyor. Ocak ayından bu yana 15 binden fazla kişi ülkeye yasa dışı yollardan girdi.

Gün geçtikçe artıyor

Bu sayının 'küçük bir kasaba' anlamına geldiğine dikkati çeken Alman Bakan, "Her geçen gün artıyor." uyarısında bulundu.

Almanya'nın doğu sınırının göç baskısı altında olduğu belirtilen haberde, güvenlik güçlerinin 2023 ortası itibarıyla yalnızca Polonya sınırında 12 bin yasa dışı göçmen yakaladığı bilgisi paylaşıldı.