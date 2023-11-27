Almanya'nın endişesi: Halkımızın İsrail'e desteği yetersiz Federal Meclis Başkanı Bas, "Holokost'ta 6 milyon Yahudi'yi yok ettik. Tarihi sorumluluk devam ediyor" dedi.

AA

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman halkı arasında İsrail'e desteğin az olduğunu gözler önüne serdi.

Allensbach Enstitüsü'nün araştırması, Alman halkının büyük bir çoğunun Tel Aviv'i desteklemediğini söylüyor.

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, oluşan tablodan endişe duyduğunu söyledi.

İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla bu ülkeye giden Bas, Welt televizyonuna sonucu yorumladı.

"Büyük sorumluluğa sahibiz"

Bas, söz konusu sonucu endişe verici olarak niteleyerek şöyle konuştu:

Siyasi eğitimin bunda çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Ben doğal olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuz bir şekilde büyüdüm.



Kendi topraklarımızda Holokost'ta 6 milyon Yahudi'yi yok ettik ve dolayısıyla bu tarihi sorumluluk bir yandan devam ediyor, diğer yandan da genç nesle hatırlatmaya devam etmeliyiz ve elbette kurbanları anmalıyız.

"Sayıların bu kadar azalması oldukça korkutucu"

Federal Meclis Başkanı Bas, "Bu bizim tarihi görevimiz ve bu açıdan sayıların bu kadar azalması oldukça korkutucu ve bu hafızanın asla kaybolmamasını sağlamak için hala büyük bir görevimiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yahudilerin koruyucu devlete sahip olmaları önemli"

Almanya'nın İsrail'i gerektiği takdirde silah ve mühimmat tedariki konusunda desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eden Bas, şöyle dedi:

Dünyanın her yerindeki Yahudiler için koruyucu bir devlete sahip olmaları önemlidir. Şu anda söz konusu olan da budur.

Öte yandan Bas, İsrail meclisi Knesset'in bir oturumuna da katılacak.

Allensbach Enstitüsünce yapılan araştırma, Almanların çoğunun İsrail'in yanında olmadığını ortaya koymuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)