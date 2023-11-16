Almanya'nın Gazze planı: Kontrol, Birleşmiş Milletler'de olsun Berlin'in Gazze'nin geleceğiyle ilgili niyeti gayriresmi belgeye yansıdı. Filistin ve Mısır'ın Gazze'nin kontrolünü ele almayı istemeyeceği belirtilerek, "Kontrol BM'ye geçsin" önerisi ortaya atıldı. İsrail, Almanya'nın kararına tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

Almanya'nın, İsrail'in işgali altındaki Gazze konusuyla ilgili planı ortaya çıktı.

Berlin yönetimi, saldırılardan sonra bölgenin kontrolünün Birleşmiş Milletler'de (BM) olmasını istiyor.

İsrail ise bu niyeti eleştirerek, kontrolün "belirsiz bir süre" boyunca kendilerinde olması gerektiğini savunuyor.

İki sayfalık gayriresmi belgeye yansıdı

ABD merkezli Politico dergisi, Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçirdi.

Belgede, "İsrail'in şu hedefini biz de paylaşıyoruz, Hamas İsrail'i ve vatandaşlarını terörize edecek bir pozisyona tekrar asla getirilmemeli." ifadesine yer verildi.

'Gazze'nin kontrolü BM'ye geçsin' önerisi

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi, Filistin ya da Mısır'ın Gazze'nin kontrolünü alması gibi senaryoların ele alındığı belgede, Filistin ve Mısır'ın böyle bir sorumluluğu istemeyeceği, İsrail'in de Gazze'deki varlığının siyasi olarak istenmediği vurgulandı.

Belgede, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "BM çatısı altında Gazze'nin uluslararasılaştırılması" anlamına geleceği ifade edilerek, bu noktadan sonra "dikkatlice bir geçiş süreci" yaşanabileceği aktarıldı.

Filistinli diplomat: Kabul edilemez

Filistin'in BM Misyon Temsilcisi Abdalrahim Alfarra, Politico'ya yaptığı açıklamada, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

BM'nin görevinin sınırları korumak ve iki devletli çözüm için çalışmak olduğunu belirten Alfarra, bu belge konusunda Filistin yönetimi ile istişare yapılmadığını kaydetti.

Gazze'nin geleceği konusunda konuşulmadan önce şu andaki durumun konuşulması gerektiğini bildiren Alfarra, "Şu anda insanlarımızı nasıl korumamız gerektiği hakkında konuşmuyorlar." eleştirisinde bulundu.

İsrail plana karşı çıktı: Kontrol bizde olsun

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, Almanya'nın Gazze'de kontrolün BM tarafından ele alınması yönündeki önerisini tepkiyle karşıladı.

Herzog, bunun yerine İsrail'in Filistin topraklarını "belirsiz bir süre" boyunca kontrol etmesini önerdi.

Politico'ya konuşan Herzog, şu ifadeleri kullandı:

BM modelinin en iyi model olduğundan emin değilim çünkü BM'nin yetkilendirdiği güçlerle iyi bir deneyime sahip değiliz. Son derece politik. Hepimiz bunun farkındayız.



Etkili bir güce ihtiyacımız var. Aradığımız şey bu ve bunun için birden fazla model var.

Gazze'nin işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail: 239 vatandaşımız esir

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.