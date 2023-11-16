İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'de boşluk bırakamayız Herzog, Gazze'deki saldırılarını sürdüreceklerine dair ifadeler kullandı. Batı ise İsrail'in net bir plana sahip olmamasından kaygı duyuyor.

ensonhaber.com

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yoğun saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi ile ilgili düşündüren ifadelere imza attı.

Herzog, ülkesinin Gazze'de boşluk bırakamayacağını, Hamas'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için yakın gelecekte kıyı bölgesinde "çok güçlü bir güç" bulundurmak zorunda kalacaklarını söyledi.

"ABD ve komşularımız rol oynayacak"

Financial Times'a verdiği röportajda Herzog, saldırılar sona erdiğinde Gazze'nin nasıl yönetileceğine ilişkin pek çok fikri tartıştıklarını belirtti.

Herzog, ABD'nin ve İsrail'in "bölgedeki komşularının" çatışma sonrası düzende rol oynayacağını düşünüyor.

"Boşluk bırakamayız"

"Geri çekilirsek görevi kim devralacak?" diye soran Herzog, şöyle devam etti:

Boşluk bırakamayız. Mekanizmanın ne olacağını düşünmeliyiz; etrafta dolaşan birçok fikir var. Kimse Gazze'yi yeniden terör üssüne çevirmek istemez.

Batı: İsrail'in net planı yok

Herzog'un sözleri, Gazze'de artan sivil ölü sayısı ve aynı bölgede derinleşen insani kriz nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskının gittikçe arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, "Batılı yetkililer, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma sözü vermesinin ardından Gazze'de bundan sonra ne olacağına ilişkin net bir planının olmamasından endişeli." denildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ayrıca şunları da söyledi:

Terörün yeniden ortaya çıkmasını önlemek ve saldırının tekrarlanmayacağından emin olmak için çok güçlü bir güce sahip olmalıyız.

Hastanelere operasyonlar soruldu: 'Dikkatliyiz' iddiası

Herzog, İsrail askerlerinin Gazze'deki hastanelerin çevresinde düzenlediği operasyonlara ilişkin soruyu, "Bunu çok ama çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz." şeklinde yanıtlarken, sivilleri korumaya çalıştıklarını iddia etti.

"Güvenliği sağlamak zorundayız"

"Filistinlilerin ölümleri kalbimi parçalıyor." iddiasında bulunan Isaac Herzog, konuşmasını şöyle sürdürdü: