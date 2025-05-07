Almanya'nın yeni Başbakanı Merz'in ilk yurt dışı ziyareti Fransa'ya

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisinin dün gerçekleştirdiği oturumunda yemin ettikten sonra görevine başladı.

Merz, ilk yurt dışı ziyaretini göreve gelen her şansölyenin yaptığı gibi komşu Fransa’ya gerçekleştirdi.

Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris’teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

İki liderin gündeminde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç konusu ön plana çıktı. İki lider ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD dış politikasındaki radikal değişimin ardından Avrupa'nın güvenliği başta olmak üzere transatlantik ilişkilerin nasıl şekillenebileceğini masaya yatırdı.

Macron ve Merz ilk görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

"FRANSIZ-ALMAN SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ KURACAĞIZ"

İlk sözü alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i Başbakan seçilmesi nedeniyle tebrik ederek ilk ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmelerinde Avrupa’nın güvenliği ve gelecekteki rolü, Rusya-Ukrayna savaşı, iki ülke ilişkileri, düzensiz göçün önlenmesi, ekonomi, enerji ve inovasyon gibi birçok başlığı ele aldıklarını ifade etti. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklara birlikte yanıt vermek istediğini belirten Macron, "Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız" dedi.

"FRANSA-ALMANYA DOSTLUĞUNA YENİ BİR İVME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Merz ise Macron’a misafirperverliği için teşekkür ederek ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yaptığını vurguladı. Merz, Almanya ve Fransa'nın rekabet gücünü koruyabilmeleri için daha yakın bir şekilde çalışmaları gerektiğine işaret ederek, "Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA VE FRANSA'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK"

"Avrupa'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek için ortak önlemler alacağız" diyen Şansölye Merz, Fransa-Almanya Savunma Konseyi'nin güçlendirilmesi ve ikili silahlanma iş birliğinin derinleştirilmesi gibi konuların ele alınacağını söyledi. Macron ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını ifade eden Friedrich Merz, "Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek" dedi.

Merz’den Ukrayna ziyareti

MERZ'DEN UKRAYNA ZİYARETİ

Merz, kendisinin önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Merz, Macron ile Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimi de ele aldıklarını kaydederek, bölgedeki çatışmaları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

"Ukrayna'nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı'nın elinde"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gazetecilerin Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel bir ateşkes sorusuna, "Rusya ateşkese hazır mı" sorusuyla cevap vererek, "Ukrayna'nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı'nın elinde" diye konuştu.

"SAVAŞIN BİTİP BİTMEYECEĞİNE İLİŞKİN KARAR MOSKOVA'NINDIR"

Friedrich Merz ise Almanya'nın ve Alman ordusunun muhtemel bir ateşkes sonrasında barış gücü oluşturulması halinde Ukrayna misyonuna katılımını dışlamayarak, "Bir ateşkes sağlandığında, ABD liderliğinde o ateşkesi izlemeye hazırız" dedi.

Merz, "Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova'nındır" ifadelerini kullandı. Merz, ABD'nin ateşkes sürecine ve daha sonra Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantisine dahil olmaya devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

"Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" diyen Merz, İsrail hükümetinin Gazze halkına karşı insani bir yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Ancak Merz, İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu savunurken Emmanuel Macron da Gazze'deki durumu "kabul edilemez bir durum" olarak niteledi.

İKİNCİ ZİYARET POLONYA'YA

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’nın ardından bugün akşam saatlerinde Polonya’ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.

Merz ile Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Varşova'daki görüşmesinde de Rusya-Ukrayna savaşı, savaş kaynaklı düzensiz göç konusunun ele alınması bekleniyor. Merz, göreve geldiği ilk günden itibaren sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geri göndermelerin artırılacağını duyurdu. CSU İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de benzer açıklamalar yapmıştı. Polonya ise Almanya’nın önlemlerine kuşkuyla yaklaşıyor.