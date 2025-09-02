Amanya Başbakanı Merz: En önemli güvenlik garantisi, Ukrayna ordusuna yeterli destek sağlamak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter Berlin’de görüştü.

Merz ve Karin Keller-Sutter görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Friedrich Merz, görüşmede Almanya ile İsviçre arasındaki ticari ilişkileri, sınır güvenliğini, ABD’nin gümrük vergilerinin iki ülkeye etkilerini ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını ele aldıklarını belirtti.

"MACRON İLE GÖRÜŞMEDE, UKRAYANA'YA VERİLECEK YARDIMLAR ELE ALINACAK"

Başbakan Merz, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlık edeceği video konferans toplantısında Ukrayna’ya verilecek ilave yardımların ele alınacağını vurguladı.

Friedrich Merz, "Ortak bir durum analizi yapmaya çalışacağız. Güvenlik garantileri konusu da bu analizde rol oynayacak. Ancak şu anda verebileceğimiz en önemli güvenlik garantisi Ukrayna ordusuna bu ülkeyi savunma çabalarında yeterli desteği sağlamaktır ve bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu, ihtimal bir ateşkes, müzakereler ve barış görüşmeleri yoluyla da sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.

"UKRAYNA'YA UZUN VADEDE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

Alman Başbakan Merz, "Ukrayna ordusu uzun vadede ülkeyi savunabilecek durumda olmalıdır ve biz de bu konuda yardım etmek istiyoruz, hem şimdi hem de gelecekte. ‘Biz’ derken, öncelikle gönüllüler koalisyonu kastediyorum" diye konuştu.

"AB'NİN BİR ROLU OLDUĞU ŞÜPHE GÖTÜRMEZ"

Merz. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna’ya askeri birlik gönderme hazırlığı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak ise "Avrupa Birliği'nin (AB) bir rolü olduğu şüphe götürmez. Ancak hangi askeri desteği sağlayacağımız konusu yalnızca AB ülkeleri ve bu sürece katılan diğer ülkelerin yetki alanına girer" cevabını verdi.

Merz, Perşembe günü düzenlenecek "Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu" konferansında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında ihtimal görüşmenin Cenevre’de yapılmasını önereceğini de söyledi. Friedrich Merz, "Cenevre, ateşkes anlaşması için uygun bir yer olur" ifadelerini kullandı.

"CENEVRE ARABULUCULUK ÇABALARINA KATKIYA HAZIRIZ"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ise ülkesi ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti.

Keller-Sutter, Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak için Rusya-Ukrayna savaşında adil bir barış sürecinin şart olduğunun altını çizerek, "İsviçre iyi niyetli arabuluculuk çabalarıyla barışa ulaşılmasına destek vermeye hazırdır. Bu konudaki uzmanlığı ile de Cenevre’de görüşmeleri yürütmeye hazırdır. Ancak bu tüm tarafların masaya oturmaya hazır olmasına bağlı. Bu insanların birbirleriyle konuşması, bir adım bile olsa ilerleme sağlanması ve savaşın sona ermesi önemli" dedi.

ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin Avrupa üzerinde oluşan etkileri de konuştuklarını belirten Keller-Sutter, "Engelsiz ticaret Avrupa refahının temelidir. Avrupa içindeki ticari sürtüşmeleri azaltmak ve ikili iş birliklerini güçlendirmek son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

MACRON BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Perşembe günü, Rusya ile bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini ele almak üzere 30 ülkenin katılacağı bir toplantı yapacağı açıklanmıştı. Toplantıya 30 ülke temsilcisinden birçoğunun video konferans yöntemiyle katılacağı belirtilmişti.