Amerika'da evden kaçan kanguru aranıyor

DHA

Amerika'da ilginç bir olay yaşandı.

Teksas eyaletinin County bölgesindeki hayvan kurtarma yetkilileri, bir ailenin 3 yaşındaki Rowdy isimli kangurularının çitlerden atlayarak evden kaçtığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aile, Rowdy isimli kanguru dışında iki kanguruya daha sahip olduklarını belirtti.

Hayvan kurtarma ekipleri, Rowdy’nin en son Çarşamba günü görüldüğünü belirterek arama çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.